أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم سيارتين في أبو قرقاص بالمنيا

لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنان آخران، بينهما مسعف بمرفق الإسعاف، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وميكروباص أجرة، على طريق «مصر- أسوان» الزراعي السريع، بنطاق مركز أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا، ظهر اليوم الاثنين.

حادث تصادم بين سيارتين ومصرع 6 أشخاص

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام «7246 ن م ج»، نصف نقل، و«8751 ن ا د»، ميكروباص، بالطريق الزراعي السريع «مصر- أسوان»، بالقرب من قرية كوم المحرص جنوب مدينة أبوقرقاص، مما أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 2.

مُسعف من بين المصابين

وبانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف ورجال البحث الجنائي والفحص، تبين مصرع كل من أسامة عبد المسيح، 28 عاما، مقيم بقرية منسافيس، وحسن عمر، 64 عاما، مقيم بقرية بني مهدي، ومحمد خالد، 25 عاما، مقيم بكفر المنصورة، ومايكل نادي، 19 عاما، مقيم بقرية سوادة، إضافة إلى جثتين لرجلين جاري تحديد هويتهما.

وأصيب في الحادث كل من محمد مصطفي 30 عاما، مسعف بمرفق الإسعاف مقيم بمركز أبوقرقاص، وإسلام محمد، 20 عاما، مقيم بقرية ماقوسة وتنوعت الإصابات بين سحجات واشتباه كسور وكدمات وارتجاج.

وتم التحفظ على السيارتين، ونقل الجثث لمشرحة المستشفي العام بمدينة المنيا وأبوقرقاص المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة المرورية بالطريق، ورجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة.