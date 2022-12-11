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إصابة 7 في حادث تصادم على الطريق الصحراوي بالمنيا

كتب:

إسلام فهمي
08:11 م | الأحد 11 ديسمبر 2022
سيارة إسعاف تنقل مصابين -ارشيفية

سيارة إسعاف تنقل مصابين -ارشيفية

أصيب 7 أشخاص إثر تعرضهم لحادث مروري على الطريق الصحراوى الغربى المار على محافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي.

حادث مروري بصحراوي المنيا

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطارا من عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى سيارة «تمناية» بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا وتحديدًا قُبيل مدخل المنيا بحوالي 3 كليو متر.

نقل المصابين للمستشفى للعلاج

على الفور انتقلت سيارات الأسعاف بفرع محافظة المنيا وقوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعه ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة المنيا.

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بقلم إسلام فهمي