المشدد 3 سنوات لمتهم بتزوير أختام لإنهاء أوراق سيارات معاقين ببورسعيد

حكمت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 3 سنوات لأمين شرطة بإدارة مرور بورسعيد، وعزله من وظيفته، بعد تقليده أختام لاستخدامها في إنهاء أوراق سيارات المعاقين على أنها خالصة الرسوم الجمركية، وتسهيل إجراءات ترخيصها بالمرور.

وانعقدت محكمة بورسعيد الجنائية، اليوم، برئاسة برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض وعمر أحمد فتحي وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، وقضت بمعاقبة «فؤاد ي ا ع ا»، أمين شرطة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وعزله من وظيفته، وذلك استكمالًا للحكم الصادر من قبل الذي شمل 5 متهمين آخرين في القضية التي تحمل رقم 5054 لسنة 2021، والمقيدة برقم 1706 جنايات كلي بورسعيد.

المتهم باع سيارات بقيمة أعلى من سعرها

وتبين للمحكمة، أن المتهم اتفق مع موظف عام بإدارة الجمارك؛ وأمده بالبيانات اللازمة والمحررات المطلوبة لإتمام الجريمة وتحقيق الربح والمنفعة، المتمثل في بيع السيارات محل بقيمة أعلى من القيمة المستحقة عليها باعتبارها سيارات معاقين تتمتع بإعفاء جزئي من بعض الرسوم والجمارك، ومحظور التصرف فيها خلال فترة محدودة.

واستمعت المحكمة إلى شهادة الرائد حسن حسن السخري رئيس مباحث المرور، الذي أكد أنه أبلغ بما ورد من معلومات في شأن المتهمين، واستقرت المحكمة من المستندات والشهادة، بارتكاب المتهم الجريمة التي يعاقب عليها القانون.

مبالغ مالية كبيرة

واتضح أن أمين الشرطة المتهم، اتفق مع موظف بإدارة الجمارك، على مهر بعض المستندات بخاتم شعار الجمهورية، المسند إليه باعتبار وظيفته، وذلك لإسباغ الصفة الرسمية على المحررات التي يستغل وظيفته بعدها في ترخيص السيارات المخالفة، ويحصل على مبالغ مالية كبيرة بالتزوير ومخالفة القانون.

كما قلد المتهم خاتم شعار الجمهورية الخاص بمصلحة الجمارك، واستعمل الختم المقلد في مهر الإفراجات الجمركية المضبوطة معه، واستولى على أموال المواطنين المجني عليهم في القضية، وباع لهم السيارات بأوراق مزورة على أنها خالصة الرسوم نهائيًا، وساعدهم بطبيعة عمله على إنهاء إجراءات الترخيص.