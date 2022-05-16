شروط فك حظر البيع على سيارات معاقين 2022.. يمكن بيعها بعد 5 سنوات

أصبح البحث عن شروط فك حظر البيع على سيارات معاقين 2022، محل اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، حيث شهدت محركات البحث المختلفة، ضغط كبير للتعرف كل ما يخص الشروط، والحالات المسموحة فيها بالحصول على سيارات المعاقين 2022.

جاء ذلك بعد إصدار نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا بتعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد الخاصة، لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، والتي تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة، بتقديم طلب لاستيراد السيارات ووسائل النقل الفردية والمجهزة تجهيزًا طبيًا خاصًا بهم.

ووضعت الحكومة شروط فك حظر سيارات المعاقين 2022، في إطار حرصها على ضمان حقوق ذوي الإعاقة، والعمل على منحهم التسهيلات المتعلقة بهم، في كافة النواحي الصحية والاقتصادية، والتعليمة، والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

شروط فك حظر البيع عن سيارات المعاقين 2022

- وافقت وزارة التجارة على استيراد السيارات غير المجهزة طبيا، وذلك للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا وفقًا لتعديل رقم 295 بقانون المرور رقم 66 لسنة 73.

- موافقة لجنة التضامن بمجلس النواب، على مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي صدر عام 2018.

- التعديل الجديد في قانون ذوي الإعاقة، يعطي ميزة تتضمن، الاستعانة بالزوج والأخوة أو الأقارب حتى الدرجة الثانية، لقيادة أو استعمال السيارة الخاصة بذوي الاعاقة، وذلك في حالة استحالة وجود أي من أقاربه من الدرجة الأولى.

- يحظر القانون أي محاولة لبيع سيارة ذوي الاعاقة، في غضون 3 سنوات من استلامها.

- بعد انقضاء المدة المقررة بـ 5 سنوات، يمكن بيع سيارات المعاقين، وإزالة التجهيزات الطبية الخاصة الموجودة بها.

- بعد انتهاء المدة المذكورة أيضا، يستطيع مالك السيارة من المعاقين، تقديم طلب من أجل شراء سيارة حديثة أخرى.

يذكر أن وزارة الصحة، تتعاون مع جهات أخرى، لمنح ذوي الإعاقة سيارات تتناسب مع احتياجاتهم الطبية، في إطار التسهيل عليهم، وتقوم وزارة الصحة، بتحمل التكاليف الخاصة بالضرائب والجمارك.