تحرير 125 محضرا للتهرب الجمركي بالأقصر: تشمل 9 سيارات معاقين

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية أن إدارة مكافحة التهريب الجمركي بالأقصر حررت 125 محضرًا، شملت ضبط وتهرب جمركي لبضائع متنوعة خلال شهري أبريل ومايو 2022.

أكمنة متفرقة لضبط المخالفين

وأكدت مصلحة الجمارك في بيان صحفي، أن إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر والفروع برئاسة محمد المغربي مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي (التزام تجاري) بالاشتراك مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد برئاسة العميد سامح دسوقي، ومباحث الضرائب والرسوم بأسيوط، برئاسة العميد حسام أبوالمعالي، تمكنت من ضبط وتحرير 125 محضر ضبط وتهرب جمركي، بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وذلك بمحال تجارية بالأقصروأسيوط وسوهاج وأكمنه متفرقة، في: «كمين منشاه العماري – البغدادي - القرنة بالأقصر - ونقطه التفتيش الأمنية ببهجوره نجع حمادي - أسيوط».

لجان الضبط الجمركي

وأشارت المصلحة إلى تشكيل لجان الضبط من محمد الليثي وعبدالجواد حمام ومنتصر محمدين، وروماني حنا، وعلي علام ومحمد عبدالله وإسماعيل أحمد ومحمد جمال وحسن أحمد حسن مفتشي إدارة المكافحة، ومن مباحث الضرائب والرسوم العقيد وائل عبدالرحمن والرائد أحمد المغربي، والرائد علي طاهر والمقدم محمد عبدالكريم وقوة من السادة أمناء الشرطة محمود العديسي وجابر العزب وشحات عبدالنعيم وعامر عبدالوهاب وأحمد حسن وقوة من رجال الشرطة السريين.

ولفتت المصلحة إلى أن أغلب المضبوطات عبارة عن سيارات «9 سيارات معاقين»، أدوات وأجهزة رياضية وعطور ومياه تجميل ومبيدات زراعية، وقطع غيار سيارات وقطع غيار دراجات نارية، وأدوات كهربائية وأدوات صحية وأدوات تجميل وأدوت منزلية ومبردات مياه، ولعب أطفال وإطارات دراجات نارية وإكسسوار محمول وزيوت سيارات ومستحضرات تجميل وملابس.

المضبوطات ليس لها فواتير أو مستندات تفيد بتسديد الرسوم

وأوضحت أن جميع المضبوطات مستوردة، وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات تفيد سداد الضرائب والرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وبلغت قيمة المضبوطات 2 مليون و177 ألف و800 جنيه مصري.

ولفتت إلى أنه جرى التصالح في أغلبية المحاضر، وسداد جزء من الرسوم المستحقة وقدره 283 ألف و685 جنيهًا مصريًا على ذمة قبول التصالح بعد إخطار عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية.