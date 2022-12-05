ضبط سائق انتحل صفة أمين شرطة بالجيزة

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من العقيد علي عبد الرحمن رئيس قطاع غرب الجيزة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بضبط منتحل صفة أمين شرطة بوزارة الداخلية أسفل الطريق الدائري بدائرة القسم.

انتحال صفة ضابط شرطة

وعلى الفور انتقل المقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين قيام المتهم بالسير عكس الاتجاه مستقلا سيارة رقم «ع م ط 9432»، وباستيقافه أقر أنه يعمل أمين شرطة بوزارة الداخلية.

القبض على المتهم

وبسؤاله عن إثبات الشخصية تبين انه سائق بشركة للاستثمار والتعمير، 46 عامًا، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبمناقشته أقر بارتكابه الواقعة خشية تحرير مخالفة مرورية له بالسير عكس الاتجاه وأن السيارة ملكه بتوكيل تم التحفظ على السيارة، وتحرر محضرا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.