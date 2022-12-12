محمود محيي الدين: المؤسسات المالية الدولية أقرت أهمية قضايا المناخ الاقتصادية

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن العمل المناخي يعد هدفاً من أهداف التنمية المستدامة وبالتالي فإن تنفيذه يساعد لشكل مباشر في تحقيق التنمية المستدامة.

استدامة الموارد في ظل التغيرات المناخية

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر السنوي الحادي والعشرين للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بعنوان "استدامة الموارد في ظل التغيرات المناخية وسبل الحد من تأثيراتها"، والذي استضافته سلطنة عمان.

تغير المناخ يؤثر على النمو والاستقرار

وقال محيي الدين إن تغير المناخ يؤثر على النمو والاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية، كما أن الانتقال غير المنضبط للحياد الكربوني له أثار سلبية، موضحاً أن المؤسسات المالية الدولية أقرت بأن قضايا المناخ أصبحت ذات أهمية قصوى بالنسبة للاقتصاد العالمي، كما عمل صندوق النقد الدولي على دمج العمل المناخي ضمن مجالات عمله الأساسية في الرقابة والتمويل والبحوث وبناء القدرات.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأوضح محيي الدين أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك أهداف المناخ تتطلب توافر بيانات مدققة ومحدثة، وتمويل مناسب تتكامل فيه مختلف مصادر التمويل، والكفاءة في التنفيذ على المستوى المؤسسي أو على مستوى السياسات المتعلقة بالتنفيذ.

وأكد رائد المناخ بأن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ حقق العديد من النتائج في جميع مجالات العمل المناخي، ففي مجال الخسائر والأضرار أقر المؤتمر لأول مرة ضرورة الالتزام بتقديم التمويل اللازم في هذا المجال من خلال إنشاء صندوق معني بالخسائر والأضرار لمساعدة البلدان النامية على مواجهة آثار التغيرات المناخية وما ينتج عنها من خسائر طبيعية وبشرية.

وفي مجال التكيف، أوضح محيي الدين أن مؤتمر شرم الشيخ ناقش قضايا الأمن الغذائي و المائي والطاقة والإشارة لها في نص القرارات الصادرة عن المفاوضات الرسمية في ظل التحديات العالمية الراهنة، كما تم الإتفاق على ضرورة إنتاج طعام صحي ومغذي ومستدام وقادر على الصمود في وجه تغيرات البيئة، فضلاً عن ضم ملف المياه للمرة الأولى في القطاعات المستحقة للتمويل المناخي.