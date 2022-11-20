محمود محيي الدين: الرئاسة المصرية لـCOP27 حولتها إلى قمة إنفاذ التعهدات

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية في مؤتمر المناخ «COP27»، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن الرئاسة المصرية لقمة المناخ حولتها إلى قمة إنفاذ التعهدات.

وأشار في مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، مع الإعلامية فيروز مكي، إلى أن الاتفاق على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار كان أساس مفاوضات اليومين الماضيين.

الاتفاق على مصادر تمويل صندوق الخسائر والأضرار خلال أسابيع

وأضاف محيي الدين أن وجود صندوق الخسائر والأضرار يمثل امتدادا لاتفاق باريس، وما تم تحقيقه، مشيرا إلى أنه «سيجري الاتفاق على مصادر تمويل الصندوق خلال الأسابيع المقبلة، فالأوضاع ستبقى معلقة دون وجود تمويل.

رفض استخدام مصطلح التعويض أمر قديم

وقال محيي الدين غن رفض استخدام مصطلح «التعويض» أمر قديم، لأنه يفتح المجال لقضايا قد تكون بعيدة في نشأتها، وبالتالي كان هناك حديث في قمة باريس عن منع استخدام المصطلح، حتى لا يفتح المجال لجهات المحاماة والتقاضي للمبالغة في طلب التعويضات.

وشدد على وجود مسؤولية تاريخية حقيقية على الدول الصناعية منذ الثورة الصناعية الأولى، لأن استخدامها للتكنولوجيا كان السبب في الضرر المتراكم على المناخ.