«الأخضر حياة».. حملة بيئية دشنها طلبة أكاديمية أخبار اليوم

قدم طلاب الفرقة الرابعة بأكاديمية أخبار اليوم مبادرات اجتماعية مختلفة منها ما يمس الصحة أو الحفاظ على البيئة أو الحملات الاجتماعية لتوعية المواطن وكذلك المبادرات الاجتماعية الإنسانية، وتزامنا مع إقامة مؤتمر المناخ cop 27 بمدينة شرم الشيخ دشن الطلاب حملة «الأخضر حياة» لإلمام المواطنين بأسباب التغيرات المناخية وما نتج عنها من كوارث هائلة قد تزيد من احتمالية قرب انتهاء العالم.

فكرة الحملة

وقالت رنا عبده إحدى المشاركات في حملة «الأخضر حياة»، إن فكرة الحملة طرأت على أذهانهم من خلال دراستهم مادة دراسية بالجامعة حيث طلب منهم إعداد وتنفيذ حملة تسويق اجتماعي تعود بالإيجاب على المجتمع المصري ومن هنا اتفق المشاركون على حملة «الأخضر حياة» للتوعية بمشكلات التغيرات المناخية والتي أصبح يعاني منها جميع دول العالم.

هدف حملة «الأخضر حياة»

وأضافت رنا، في حديثها لـ«الوطن»، أن مؤتمر المناخ cop 27 الذي أقيم في الفترة من 6 نوفمبر الماضي واستمرت فعالياته حتى الثامن عشر من الشهر نفسه بمدينة شرم الشيخ يعد أحد الأسباب التي شجعت ودفعت القائمين على الحملة إلى الإسراع في تنفيذها لرفع وعي المواطنين بقضية التغيرات المناخية من خلال إمدادهم بالمعلومات والبحوث العلمية التي تساعدهم على تغيير سلوكياتهم الخاطئة التي تساهم في التدهور البيئي وذلك من أجل حياة أفضل.

الوسائل الترويجية للحملة

كما أوضحت إحدى المشاركات في حملة "الأخضر حياة " أن العمل الفعلي للحملة بدأ من خلال التفكير والبحث الجاد لإيجاد أفضل الوسائل الترويجية التي تساعد على فهم المواطنين لأهداف الحملة، ومن هنا نفذ القائمون على الحملة العديد من الميداليات والبطاقات التعريفية بالإضافة إلي البروشورات والتيشيرتات حيث أن جميع هذه الوسائل الترويجية تهدف الى حث المواطنين على أهمية الحفاظ على البيئة.

والجدير بالذكر أن هذه الحملة تحت رعاية الأستاذ أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة وأكاديمية أخبار اليوم والأستاذ الدكتور ماجد القمري عميد الأكاديمية وفي إطار اهتمام سيادته بتفعيل دور الأكاديمية في المشاركة الاجتماعية وتحت اشراف كلا من دكتور/ نشوى اللواتي رئيس قسم الصحافة ودكتور مي محمود مدرس بالقسم ذاته والقائم بتدريس مادة الاتصال الإقناعي وتخطيط الحملات الاعلامية للفرقة الرابعة قسم الصحافة أقيم معرض لحملات التسويق الاجتماعي تحت شعار "حاولنا نكون مختلفين واختلافنا يظهر في شغلنا "