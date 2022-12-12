متحدث الخارجية لـ«مساء DMC»: مبادرات الرئيس السيسي ملهمة في مجال حقوق الإنسان

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية، إن سامح شكرى، وزير الخارجية، اجتمع مع الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم، لعرض التقرير التنفيذي الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحًا أن هذه الاستراتيجية تغطي الفترة ما بين عامي 2021 و2026، موضحًا أنّ لقاء اليوم كان يستهدف عرض أهم ما تحقق من مستهدفات هذه الاستراتيجية في العام الأول حتى نهاية أغسطس 2022.

مبادرات الرئيس السيسي مُلهمة في مجال حقوق الإنسان

وأضاف «أبو زيد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، ويعرض على شاشة «دي إم سي»، أن تحويل السجون لمراكز تأهيل وفتح ملف العفو الرئاسى يؤكد على جدية الدولة المصرية بتنفيذ ملف حقوق الإنسان بكل أبعاده، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مبادرات الرئيس السيسي كانت مُلهمة في مجال حقوق الإنسان.

رؤية مصر 2030 تسير على طريق منتظم في حياة كريمة للمواطن

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن كل مبادرة قامت بها الدولة كانت ترتبط بحقوق الإنسان والرأى والتعبير والحرية، وما تم تنفيذه فى الاستراتيجية يُعد شوطًا كبيرًا حتى الآن من الدولة تجاه المواطن، كما أن أجهزة الدولة انخرطت بتناغم كامل في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلًا عن أن رؤية مصر 2030 تسير على طريق منتظم فى حياة كريمة للمواطن والنهوض به اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا وهذه هي فلسفة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.