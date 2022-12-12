مجلس الشباب العربي و«المصري للشئون الخارجية» يشيدان بعدد «الوطن» عن أسود الأطلس

أشادت مشيرة أبو غالي رئيس مجلس الشباب العربي التابع لجامعة الدول العربية، بعدد جريدة «الوطن» الصادر اليوم، الذي خصص مساحة واسعة للاحتفال بتأهل المنتخب المغربي لنصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 في قطر، إذ جاء العنوان الرئيسي للعدد: «مصر بتفرح.. دايما يا مغرب».

إسقاط الغرور الأوروبي في كرة القدم

وقالت رئيس مجلس الشباب العربي لـ الوطن»: «هذا المونديال أسقط الغرور الأوروبي، رموز كبيرة أوروبية استطاع العرب الفوز عليها، خاصة المنتخب المغربي الممثل العربي الذي أكمل المسيرة بتحدي»، متابعة أنَّ «الشباب العربي من خلال المنتخب المغربي قادر على تحقيق إنجازات، المونديال حقق ما لم تستطع السياسة تحقيقه».

وواصلت: «يجب على القادة العرب استثمار الشغف الشعبي العربي، والنظر لهذا بجدية لتحقيق إنجازات اقتصادية واجتماعية، فالمونديال ليس كرة قدم فقط، لكن حقق أمور صعبة من خلال فوز السعودية على المغرب ثم الدعم تونس وتصدّر المشهد حاليًا منتخب المغرب الذي يحمل حاليًا كل أحلام وطموح العرب».

المصري للشئون الخارجية يشيد بعدد «الوطن» عن المغرب

كما أشاد أحمد العناني عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، بعدد جريدة «الوطن»، قائلًا في تصريح خاص لـ«الوطن»: «العدد دلالة على دعم المؤسسة لكل المنتخبات العربية كالمغرب وتونس والسعودية وقطر والتقارب العربي بين الوطن العربي من المحيط للخليج، وهذا ليس بجديد على جريدة الوطن، إذ أنها تدعم الرياضة في الوطن العربي بأكمله، وقد دعمت عبر صفحاتها وموقعهها الإلكتروني كل الدول العربية المشاركة في كأس العالم بقطر 2022، فهذا إنجاز للمغرب مستحق وجب الاحتفال به».