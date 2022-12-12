وزير الخارجية الأسبق يشيد بعدد «الوطن» عن إنجاز المغرب التاريخي: الكرة توحد الشعوب

أشاد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، بعدد جريدة «الوطن» الصادر اليوم، الذي خصص مساحة واسعة للاحتفال بتأهل المنتخب المغربي لنصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 في قطر، إذ جاء العنوان الرئيسي للعدد: «مصر بتفرح.. دايما يا مغرب».

أمر جيد أن تفرد صحيفة مصرية عدد كامل عن منتخب المغرب

وقال «العرابي» لـ«الوطن»: «تخصيص عدد كامل من جريدة الوطن عن منتخب المغرب أمر جيد، فقد أثبتت الكرة أنَّها قادرة على توحيد الشعوب العربية قبل السياسة وهذا ما أظهره تأهل المنتخب المغربي لأول مرة في نصف النهائي».

العالم العربي يقف خلف منتخب المغرب

وتابع وزير الخارجية الأسبق: «العالم العربي والإفريقي يقف وراء المنتخب المغربي الذي دخل التاريخ، والسلوك المغربي المتفوق أثبت أن الرابطة العربية لهذه الشعوب قوية للغاية ويجب أن تحدث ترجمة عبر برامج عملية للتقارب العربي على المستوى الشعبي لدعم النسيج العربي من أجل تحقيق التكامل العربي الشامل».