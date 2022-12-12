مساعد وزير الخارجية الأسبق يشيد بعدد «الوطن» عن أسود المغرب: العالم يتحدث العربية

أشاد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، بعدد جريدة «الوطن» الصادر اليوم، الذي خصص مساحة واسعة للاحتفال بتأهل المنتخب المغربي لنصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 في قطر، إذ جاء العنوان الرئيسي للعدد: «مصر بتفرح.. ديما يا مغرب».

العالم بات يتكلم اللغة العربية

وأكد حجازي أن المنتخب المغربي قدم صورة عربية يظهر فيها جهد بطولي وجهد عربي وليس مغربيا فقط، وأصبح أول فريق عربي إفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، وأعتقد أن العالم بات يتكلم اللغة العربية.

وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه يري اليوم المشهد الذي تستضيفه قطر من أجمل وأفضل نسخة لكرة القدم في المونديال، وكما رأينا أن مصر أيضا استضافت أهم وأفضل دورات قمم المناخ منذ اطلاق شرم الشيخ «كوب-27»، ما يعد إنجازا للوطن العربي بأكمله.

التلاحم العربي

وأضاف أن قمة المناخ أظهرت القدرة العربية علي التنظيم والريادة والتأثير في الأجندة الدولية، وقامت أيضا المملكة العربية السعودية باستضافة للمرة الأولى أول قمة عربية صينية وهي محطة انظار العالم ودلالة علي أن العالم العربي يتغير ويتعامل بندية مع البحث عن المصالح دون الخضوع للاستقطابات الدولية المؤثرة.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن مدى قوة التلاحم العربي يظهر أيضا قوة الترابط والتعامل بندية مع جميع القوي الكبرى، وفقا لقواعد القانون الدولي والشراكة القائمة علي المصلحة المشتركة.