بسبب السرعة الجنونية.. سيارة أجرة تصدم سيدة وطفلتها ببورسعيد

أصيبت أم وطفلتها مساء اليوم بعد أن صدمتهما سيارة أجرة طائشة أمام ديوان حي الضواحي ببورسعيد، وتم نقل السيدة في حالة خطرة بعد أن فدت طفلتها من الاصطدام بإلقائها بعيدا عن السيارة حسب أقوال شهود الحادث.

نقل الأم وطفلتها إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطار من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد باستقبال مستشفى السلام بورسعيد الأم نجلاء معوض محمد معوض، 44 عاما، مصابة بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، وابنتها نانسي أحمد يوسف أحمد، 6 أعوام، مصابة بكسور متعددة بالترقوة اليسرى واليد اليمنى والساقين واشتباه نزيف بالمخ وجارٍ استكمال تقييم الحالة الطبية لهما.

سرعة جنونية وراء الحادث

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن الأم وابنتها كانتا تسيران بجوار ديوان حي الضواحي وفوجئا بسيارة أجرة تسير بسرعة جنونية فصدمتهما وفرت هاربة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

حوادث سير ببورسعيد

يذكر أن بورسعيد قد شهدت حوادث سير، أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات خلال أسبوع، الأمر الذي دعا أهالي بورسعيد بتوقف نزيف الأسلفت ووضع قوانين وإجراءات مرورية للحد من السرعة الجنونية فى شوارع المحافظة المحدودة المساحة.