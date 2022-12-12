مصرع عامل صدمته سيارة مسرعة في بورسعيد أثناء خروجه من عمله

لقي عامل مصرعه، في الساعة الأولى من صباح اليوم الاثنين، بعد أن صدمته سيارة مسرعة أثناء خروجه من مكان عمله في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية جنوب محافظة بورسعيد.

إخطار بمصرع شاب

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد يفيد بوصول أحمد محمد السيد 20 سنة يعمل بمصنع للبويات، إلى مستشفى النصر، جثة هامدة بادعاء حادث سيارة بالمنطقة الصناعية وتم حفظ الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

خرج من عمله فصدمته سيارة

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن الشاب كان خارج من عمله بمصنع للبويات وصدمته سيارة طائشة أثناء عبوره الطريق.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأمر مدير أمن بورسعيد، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث وأمرت بالتحفظ على الجثة تحت تصرفها.

يذكر أن بورسعيد قد شهدت مساء أمس مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم سيارة نقل تابعة لحي الشرق ودراجة بخارية كان عليها اثنان أحدهما أصيب والآخر سقط تحت عجلات السيارة النقل متوفيا.