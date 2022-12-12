إصابة 5 أشخاص في حوادث متفرقة بكفر الشيخ.. مشاجرة وانقلاب دراجة نارية

أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة في حوادث متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفرالشيخ العام، لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة والإسعافات المطلوبة.

تفاصيل الحوادث

كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، تفيد بوصول 5 أشخاص بإصابات متنوعة في حوادث متفرقة بمركز كفر الشيخ.

أسماء المصابين

بالانتقال والفحص، تبين من سجلات المستشفى إصابة كل من، «ع.هـ.أ»، 25 سنة، بجرح نافذ في مشاجرة بحي القنطرة البيضاء، و«ش.م.أ»، 20 سنة، باشتباه كسور، نتيجة السقوط من دور مرتفع، كما أُصيب كل من «ع.ع.أ»، 51 سنة، و«ع.ا.ا.غ»، 50 سنة، و«م.ح.أ»، 40 سنة، بجروح وكدمات، في حادث انقلاب دراجة نارية بقرية شنو وأدريجة.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، وحُررت المحاضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.