نقيب أطباء بورسعيد ينعى ممرضة مستشفى المبرة: تفانت في عملها لآخر لحظات عمرها

تركت كلمات الممرضة إيمان علاء التي كانت تعمل بقسم العناية المركزة بمستشفى المبرة للتأمين الصحي بمحافظة بورسعيد، الكثير من الحزن بين الهيئة الطبية في نقابتي الأطباء والتمريض على حد سواء، بعد أن كتب قبل وفاتها: «أنا حاسة إن عمري مش طويل ونفسي أموت وأنا بخدم المرضى، لأن ده مش شغل وبس ده حسنات ورحمات من ربنا»، وتوفاها الله أثناء تأدية عملها في رعاية المرضى، وهو ما تسبب في حالة من الحزن الشديد بين الجميع.

وأعرب الدكتور مصطفى السعيد نقيب الأطباء ببورسعيد عن بالغ عزائه فى الممرضة إيمان علاء ثابت التى رحلت خلال عملها فى مستشفى المبرة ورفضت الإجازة لظروفها الصحية وأصرت على عملها وتفانت فيه لآخر لحظة فى عمرها.

وقال نقيب أطباء بورسعيد، في تصريح لـ «الوطن»: «أقدم خالص التعازي لأسرة الممرضة والدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض ولزملائها بالعمل».

إيمان حفرت اسمها بالقلوب

وأضاف أن ممرضة بورسعيد تمتعت بسيرة عطرة وأخلاق حسنة وحب في تقديم المساعدات للآخرين، مشيرا إلى أن جسم الانسان يفنى وتبقى سيرته، والممرضة الراحلة حفرت اسمها في قلوب كل من تعامل معها.

عزاء نقابة تمريض بورسعيد

كما نعى كل من السيد مسعد نقيب تمريض بورسعيد وعبده رفعت وكيل أول النقابة العامة وأمين صندوق النقابة وأعضاء المجلس الفقيدة، مشددين على أن رحيلها أكد أن رسالة التمريض سامية وأن الله استجاب لدعائها وهي تطلب أن تستمر في العمل حتى آخر وقت في عمرها.

كان الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد قد شارك في جنازة الممرضة أمس وسط عدد كبير من أسرتها وزملائها ومعارفها ومن تعاملوا معها.