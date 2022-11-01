تمويل 30 مشروعا للتحول الأخضر ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

بتمويل من مرفق البيئة العالمية، بدأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامجا شاملا مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لمساعدة مصر على تبني كفاءة الطاقة في الأجهزة وأنظمة الإضاءة، وبلغ عدد المشروعات الممولة من البرنامج 30 مشروعا، جرى تنفيذها في مختلف المحافظات.

1 - مشروع التحول لأنظمة الإنارات الموفرة للطاقة بمختلف قطاعات الاقتصاد

2 -البرنامج الوطني لتحويل أنظمة إضاءة الشوارع إلى LED.. ويشمل:

- 2.7 مليون مصباح LED تم تركيبها وإنارة الشوارع منذ 2015

- 200 مليون مصباح LED متصل بالشبكة للمباني في قطاعات مختلفة

- 12.8٪ تقليل معدل استهلاك الوقود في محطات الطاقة منذ 2015

3 - مشروع طاقة الرياح بجبل الزيت بالزعفرانة على البحر الأحمر ويشمل:

- أكبر مجمع لطاقة الرياح بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقدرة 1.7 جيجاوات.

- بلغت قدرة التوليد المركبة لطاقة الرياح 1.64 جيجاوات.

4 - مجمع بنبان.. أكبر مجمع للطاقة الشمسية بأفريقيا:

- حصل على جوائز عالمية مثل Thomson Reuters وجائزة من البنك الدولي

- 5.9 جيجاواط إجمالي قدرات الطاقة من مشاريع مصر بالطاقة المتجددة

5 - أنظمة كهروضوئية صغيرة متصلة بالشبكة Egypt-PV:

- ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز التحديث الصناعي ووزارة الصناعة

- يركز على تطوير أنظمة كهروضوئية صغيرة النطاق لا مركزية ومتصلة بالشبكة

6 - مشروع الري بالطاقة الشمسية.. ومميزاته:

- يوفر بديلاً نظيفًا للوقود الأحفوري ويعزز الانتاج الزراعي ويقلل تلوث التربة

- 75٪ توفير في الطاقة تستهدفه مصر من ضخ المياه بالطاقة الشمسية- 30٪ زيادة في كفاءة استخدام المياه مع الطاقة الشمسية

7- مشروع تحويل النفايات إلى طاقة ويشمل:

- حل ثنائي الغرض للتخلص من مشكلة النفايات بدلا من حرقها أو دفنها.

- مشروع تجريبي لتحويل المخلفات إلى طاقة في محطة كهرباء بالفيوم

- 2.5 طن سعة يومية من النفايات البلدية والزراعية تنتج 875 جيجاوات ساعة/ سنة

8 - مشروعات الغاز الحيوي.. ويشمل:

- أنظمة طاقة لتحويل النفايات الحيوانية والزراعية إلى غاز حيوي

- وزارة البيئة دعمت تنفيذ 1800 وحدة منزلية وزراعية في 18 محافظة

- وفر المشروع استخدام 63000 اسطوانة غاز بوتان في السنة.

- تستعد الحكومة لإطلاق برنامج وطني للاستخدام الواسع لأنظمة الغاز الحيوي

9 - النقل الجماعي المستدام.. والدراجات التشاركية:

- وزارتا الإسكان والبيئة أدخلتا نظام الحافلات عالي الجودة

- يهدف لإقناع أصحاب السيارات باستخدام النقل العام في تنقلاتهم

- نظام الحافلات عالي الجودة يهدف لتطوير النقل والحد من الانبعاثات

10- التذاكر الإلكترونية المدفوعة مسبقًا ونظام إدارة الحافلات المتكامل

11 - أعمال البناء الجارية في امتداد الخط الثالث للمترو والتطلع للخط الرابع

12 - إدخال أول أتوبيسات كهربائية عامة بالإسكندرية وأول 100 حافلة كهربائية في القاهرة

13 - ادخال أول نظام لمشاركة الدراجات في الفيوم لإدماج المواطنين في مكافحة تغير المناخ

14- مشروع إحلال السيارات.. ويتضمن:

- المبادرة الرئاسية لاستبدال السيارات القديمة بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي

- تستهدف 250 ألف سيارة يتم استبدالها خلال 3 سنوات

- 200 نظام حافلات صديق للبيئة تم طرحها في القاهرة- يقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.45 مليون طن سنويا

- 500 حافلة صديقة للبيئة بالإضافة سيتم تقديمها خلال عامين

- 150 ألف سيارة حولت الوقود من البنزين للغاز الطبيعي.

15- التحول للطاقة النظيفة في الصناعة.. ويتضمن:

- التحول للمحركات الموفرة للطاقة من جانب وزارتي الصناعة والبيئة

- عدد كبير من المصانع نفذ إجراءات لتحسين كفاءة الطاقة وأنظمة إدارتها

- 1،200 جيجاوات ساعة/سنة توفير في الكهرباء من مشروع كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي

- 0.65 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون/ سنة تم خفضها بمصانع تحولت للغاز الطبيعي

16 - دعم مشروع الحد من التلوث الذي يقدم آلية تمويل لتنفيذ تقنيات وإدارة فعالة للمصانع

17 - تحول سريع للمنشآت الصناعية لاستخدام الطاقة الشمسية لتسخين المياه وتوليد الكهرباء

18 - استثمارات إضافية في هياكل الحماية من الفيضانات لحماية الأرواح وسبل العيش

19 - تجميع مياه الأمطار وتحويل المياه المُدمرة لمصدر غير تقليدي للمياه العذبة

20 - الاعلان عن برنامج طموح لتحلية مياه البحر لتلبية احتياجات مياه الشرب

21 - مشروعات الزراعة المستدامة وتشمل:

- تعزيز التكيف من خلال الاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر لصغار المزارعين.

- دعم تكيف أصحاب الحيازات الصغيرة مع تغير المناخ بتوحيد الأراضي وأنظمة الإنذار

- إضافة القيمة وبناء القدرة على الصمود بزيادة دخل الأسرة من الإنتاج الحيواني

22 - مشروعات دعم المرأة الريفية: تصنيع أغذية وقروض عينية لتبني سلالات محسنة من البط والماعز

23 - استثمارات ضخمة لتبطين القنوات للحد من خسائر مياه الري

24 - إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي على نطاق واسع

25 - 5.6 مليون متر مكعب مياه معالجة السعة الإجمالية لمنشأة معالجة مياه الصرف ببحر البقر وتشمل:

- تبطين 20 ألف كيلو متر من القنوات المستهدفة بحلول 2024 بتكلفة 5 مليار دولار أمريكي

- إنشاء منشآت لتخزين 273 مليون متر مكعب مياه عذبة بتكلفة قدرها 176 مليون دولار

- 240 مبنى للحماية قيد الإنشاء لحصاد 90 مليون متر مكعب إضافية من المياه العذبة

- استهداف تحلية 6.4 مليون متر مكعب/ يوميا من المياه بإنشاء 10 محطات بالطاقة الشمسية.

- إنشاء معمل معالجة مياه الصرف الصحي

26 - افتتاح أكبر منشأة لمعالجة مياه الصرف الصحي بالعالم في مصب بحر البقر:

- تعالج المياه بالكلور والأوزون لاستخدامها لري 50 ألف فدان بسيناء

- استثمارات من خلال هيئة حماية الشواطئ للارتقاء بالنهج القائم على النظام البيئي

27 - برنامج نهج بيئي قائم على حماية الأراضي المنخفضة لدلتا النيل، يشمل:

- استخدام أنظمة السدود اللينة المزودة بأسوار من القصب لاحتجاز الرمال التي تحملها الرياح

- تشكل الرمال المحاصرة نظامًا من الكثبان الرملية فوق البحر لمنعه من غزو الأرض

28 - إنشاء سدود بطول 69 كم على طول ساحل دلتا النيل لحماية السواحل من ارتفاع مستوى سطح البحر

29 - إعادة تأهيل البحيرات الشمالية لتنمية مصايد الأسماك.. وتشمل:

- خطوات حكومية كبيرة لإعادة تأهيل البحيرات لحماية الثروة السمكية

- استعادة خدمات النظام البيئي ومكافحة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي

30 - الاستزراع البحري

- نظام استزراع مائي بحري كبير للتعويض عن انخفاض إنتاج البحر بسبب تغير المناخ