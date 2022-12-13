«الفرعون الصغير» يرفع اسم مصر في الكونغ فو.. هزم بطل الصين وأصبح الثاني عالميا

الصين هى الدولة الأولى دائما في الكونغ فو، ويعتقد البعض أنه من الصعب هزيمة أبطالها، ولكن الفرعون المصري الصغير عمر محمد فتحي، صاحب الثلاثة عشر عاماً، وأصغر لاعب في بطولة العالم التي أقيمت بإندونيسيا، كان له رأي آخر، فقد أصر على رفع العلم المصري وتحقيق ميدالية لأول مرة في تاريخ اللعبة وقد فعلها.

أصغر لاعب في البطولة

ويقول أحمد علي، مدرب كونغ فو ومدرب اللاعب عمر محمد فتحي، أن اللاعب الصغير مواليد 2009 (13 سنة) وهو أصغر لاعبي البطولة والمنتخب المصري وشارك في وزن 42 كيلو في مرحله الناشئين في بطولة العالم المقامة باندونيسيا فى الفترة من 3 إلى11 ديسمبر وجاءت المنافسات من دور الـ32.

مع أكبر الدول في البطولة التى شارك فيها 53 دولة.

تغلب على أحد مرشحي البطولة

وأشار أحمد إلى أن عمر لعب دور الـ 16 مع بطل أرمينيا وتغلب عليه وهو لاعب مميز جدا وفاز بجولتين إجماع، وفي دور الـ8 واجه اللاعب الفيتنامي وهو من اللاعبين المرشحين علي لقب الوزن وتغلب عليه الفرعون الصغير بجولتين بعد مبارة قوية جدا ومثيرة للغايه وكان المنافس ند قوي.

الفوز التاريخى على بطل الصين

وأضاف أنه في دور الأربعة قبل النهائي تقابل مع لاعب هونج كونج الصيني ويفعلها الفرعون الصغير للمرة الثالثة ويتغلب على أقوى دول العالم في لعبة الوشو كونغ فو بجولتين إجماع مع الظهور بالشكل المميز والأداء القوي وفي النهائي واجه اللاعب الهندي وبعد مباراه قوية من ثلاث جولات وروح قتالية عالية من لاعب صغير في السن يحصل علي الميدالية الفضية بعد تشجيع جميع الدول للاعب بسبب أداءه الممتع.

وذكر أحمد أن الفرعون الصغير عمر فتحى قد حصل على بطولة العرب فى أكتوبر الماضى والتى أقيمت بمدينة بورسعيد.

والدة البطل: عمر جعلنا فخورين به

وتقول نسرين رمضان والدة البطل عمر لـ« الوطن»: أفخر بابني عمر لأنه حقق إنجازا عالميا ورفع علم مصر وجعلني اليوم أسعد أم في الدنيا وفرحتي لا تقدر بثمن وأنا شايفاه بيتزين بثوب الفوز طول عمري كنت واثقة فيه وأنه هيكون له شأن كبير في مجال الرياضة.

ويضيف محمد فتحي، والد الفرعون الصغير، أن عمر مجتهد ودائما من العشرة الأوائل، وحصل على الطالب المثالي في مدرسته ويسعدني أن أتقدم للاتحاد المصري للكونغ فو بقيادة شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي، وللجهاز الفني للمنتخب بقيادة العالمي حسين عبدالموجود إسلام نجيب، وأشرف فوزي، ومصطفى نافع، إيمان، معتز راضي وأخص بالذكر أحمد علي الداعم والمكتشف الرئسي لعمر والذي تعب معه جدا للوصول إلى هذا المستوى.