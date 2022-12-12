مصر تسلم الصين والعراق والسعودية والأردن 176 قطعة أثرية.. ضبطت قبل تهريبها

شهد المتحف المصري بالتحرير تسليم وزارة السياحة والآثار 176 أثرية ضُبطت قبل تهريبها عبر المنافذ المصرية، والقطع تعود لحضاراتٍ عدة، وتم تسليمها إلى عدد من ممثلي سفارات الأردن والصين والسعودية والعراق منها 123 قطعة أثرية تعود للسعودية، و33 قطعة للصين، و10 قطع للأردن والعراق أغلبها عملات نقدية.

معرض مؤقت واحتفالية تسليم

وتزامنا مع احتفالية التسليم، افتتح وزير السياحة والآثار أحمد عيسى معرضا مؤقتا يضم عددا من القطع الأثرية التي تم استردادها أو تم وقف تهريبها.

مصر تحافظ على تاريخ وحضارة العالم

وشكر وزير السياحة والآثار جميع العاملين في المنافذ الأثرية، لما بذلوه من جهد كان سببا في وقف العديد من عمليات التهريب لتر اث الإنسانية؛ للاتجار به بطريقة غير مشروعة.

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن تلك لم تكن المرة الأولى التي تقوم فيها مصر بأعادة تراث اثري ينتمي لدولة أخرى ففي الوقت الذي تحافظ فيه مصر على تاريخها وتراثها تحافظ ايضا على تاريخ وحضارة الدول الأخرى