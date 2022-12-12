الصين تعلن تسجيل 2240 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية بالصين، اليوم الاثنين، 2240 إصابة بفيروس كورونا، أمس الأحد، في البر الرئيس للبلاد بينها 2171 حاالة محلية العدوى و69 وافدة من الخارج، وفقا لما ذكرته قناة «سي جي تي إن» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، إلى تسجيل 6598 إصابة بفيروس كورونا بدون أعراض، مضيفة في تقرير يومي، إن إجمالي الإصابات بالفيروس في البر الرئيس ارتفع إلى 365 ألفا و312 حالة.

«الصحة الوطنية» تعلن تسجيل «صفر وفيات» بفيروس كورونا

وأوضحت «الصحة الوطنية» الصينية، أن البر الرئيس للبلاد لم يسجل أي وفيات جديدة بفيروس كورونا «صفر وفيات»، لتظل حصيلة الوفيات عند 5 آلاف و235 حالة وفاة.

وأمس الأحد، سجلت العاصمة الصينية «بكين» زيادة في عدد الرحلات الجوية حديثا بعد قيام السلطات بتعديل إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وارتفع إجمالي الرحلات، منذ بداية ديسمبر الجاري، بنسبة 169% في مطارات «بكين الدولي» و«داشينج الدولي»، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء.