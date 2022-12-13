وزيري: المتحف المصري هو أبو المتاحف ويستضيف أهم الفعاليات منذ سنوات

قال الدكتور ‏مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى الآثار، إن وقوع الاختيار على المتحف المصري بالتحرير لاستضافه احتفالية بهذه الأهمية، وهو تسليم 176 قطعة أثرية لدول الأردن، السعودية، الصين والعراق يرجع إلى أهمية المتحف المصري فهو يعد أقدم وأشهر المتاحف المصرية، لافتاً إلى أنه يعد أبو المتاحف.

المتحف المصري لن يموت

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى الآثار، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتحف المصري لن يموت حتى بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيراً إلى أهم الفعاليات التي تتم منذ عشرات السنين يتم استقبالها داخل المتحف المصري بالتحرير فهو يعد «ماما المتاحف».

وتابع «وزيري» بأن مصر حريصة على الحفاظ على كافة آثار الدول الشقيقة كحفاظها على آثارها وتراثها وأن أي قطع أثرية يتم ضبطها على أرض مصر فيتم استرجاعها للدولة الأم، وأن أي قطع أثرية تنتمي للحضارة المصرية وموجودة خارج مصر فيجب أن تعود إلى أرض مصر، وخاصة إذا تم نقلها بطرق غير شرعية.

ونوه بأن مصر كانت حريصة على تسليم الدول الأشقاء لهذه القطع الأثرية، التي عددها 176 قطعة تم ضبطها من خلال الوحدات الأثرية الموجودة في المنافذ البرية والبحرية والجوية، التي تعمل على مدار 24 ساعة.