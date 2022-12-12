مصرع عامل صعقا أثناء تنقيبه على الآثار في كرداسة

لقي عامل مصرعه بصعق كهرباء في أثناء التنقيب على الآثار في منزل والده في أبو رواش دائرة القسم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من اللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث، بتلقيه بلاغ من الأهالي بوفاة شخص بصعق كهربائي في أثناء إصلاح مصباح بمنزل والده في شارع الشيخ أبو رواش دائرة القسم.

مصرع شاب بصعق كهربائي

وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين من الفحص أنّ المتوفى يدعى «م.ع»، عامل 21 عاما، به صعق كهربائي في يده، نتيجة التنقيب عن الآثار داخل منزل الثاني.

معاينة مكان الحادث

وتبين أنه منزل مكون من أرضي و3 طوابق وبالطابق الأرضي شقة غير مأهولة بها حفرة بعمق 6 أمتار وتوجد حواجز خشبية أعلى الحفر، ويوجد سلك كهربائي متصل بمصباحين كهرباء أحدهما بالسقف والآخر أعلى الحفرة، وبمواجهة الثاني والثالث اعترفا أنهما ينقبان على آثار وحال قيام المتوفى بوضع مقبس لإضاءة المصباح تعرض لصعق كهربائي.

القبض على المتهمين

وألقي القبض عليهما، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبوالنصر، مساعد الوزير لأمن الجيزة إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.