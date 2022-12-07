التصريح بدفن 4 أشخاص بعد مصرعهم أثناء التنقيب عن الآثار في سوهاج

صرحت جهات التحقيق المختصة بمركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج، بدفن جثث 4 أشخاص، لقوا مصرعهم جميعًا داخل حفرة للتنقيب عن الآثار ناحية نجع سروجة، في دائرة المركز.

تعود تفاصيل الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبد المنعم مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بانهيار حفر للتنقيب عن الآثار ووجود حالات وفيات ومصابين، بدائرة المركز.

مصرع 4 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار

تبين من خلال الفحص، أنه أثناء قيام المدعو «توفيق. ك. م» 47 عامًا، عامل، ويقيم بقرية جهينة الغربية، و«عبدالله. س. ف» 23 سنة ويقيم قرية تلا دائرة محافظة المنيا، بحثًا عن الآثار بمنزل مشيد بالبلوك الأبيض - ملك الأول - انهار عليهما الحفر ما أدى إلى مصرعهما، وأثناء محاولة كل من «كمال. م. ا» 48 سنة رجل أعمال، و«طارق. ع. م» 32 سنة، انهار عليهما باقي ناتج الحفر، ما أدى إلى مصرعهم جميعًا، متأثرين بإصابتهم.

كما نتج عن الواقعة إصابة كل من المدعو «عمر. ع. م» 30 سنة، وشقيقه «ح.ع. م» 42 سنة، و«إ. ب» 22 سنة، و«ح. ب. م» 30 سنة، ويقيمون دائرة مركز شرطة جهينة.