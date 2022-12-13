كوريا الجنوبية تسجل 86 ألفا و852 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 86 ألفا و852 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كأعلى حصيلة مسجلة في البلاد خلال 3 أشهر.

55 حالة وافدة من الخارج بين الإصابات الجديدة

وأشارت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى أن من بين الإصابات الجديدة، 55 حالة وافدة من الخارج، ليرتفع الإجمالي إلى 27 مليون و841 ألف و 1 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأضافت «مكافحة الأمراض»، أن كوريا الجنوبية سجلت 29 حالة وفاة بفيروس كورونا لترتفع حصيلة الوفيات إلى 31 ألفا و128 حالة وفاة.