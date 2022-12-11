كوريا الجنوبية تسجل 54 ألفا و319 حالة إصابة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية بكوريا الجنوبية، 54 ألف و319 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 52 حالة وافدة من الخارج، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 27 مليون و728 ألف و482 حالة

ارتفاع إجمالي وفيات كوريا الجنوبية إلى 31 ألف و 69 حالة وفاة

وأشارت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى تسجيل 40 حالة وفاة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 31 ألف و 69 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وفي وقت سابق، قالت الحكومة الكورية الجنوبية، إنها ستقرر لاحقا، ما إذا كانت سترفع إلزامية ارتداء الكمامة الطبية في الأماكن المغلقة.

وفي الصين، سجلت «لجنة الصحة الوطنية»، اليوم الاحد، 2338 إصابة بفيروس كورونا بينها 2270 محلية العدوى و 68 حالة وافدة من الخارج بالبر الرئيسي للبلاد، دون تسجيل وفيات جديدة.

8477 حالة إصابة بفيروس كورونا بدون أعراض

وأشارت «الصحة الوطنية»، إلى تسجيل 8477 حالة إصابة بفيروس كورونا بدون أعراض، أمس السبت، مضيفة في تقرير يومي، إن إجمالي إصابات البر الرئيس ارتفع إلى 363 ألف و72 حالة.

وأضافت اللجنة الصينية،أن حصيلة الوفيات بلغت 5 آلاف و235 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته قناة «سي جي تي إن» المحلية في نشرتها باللغة الإنجليزية.