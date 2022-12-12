كوريا الجنوبية تسجل 25 ألفا و667 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 25 ألفا و667 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 63 حالة وافدة من الخارج، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 27 مليون و754 ألفا و149 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

«مكافحة الأمراض» تسجل 30 حالة وفاة بفيروس كورونا

وأعلنت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، تسجيل 30 حالة وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 31 ألفا و99 حالة وفاة.

وأمس الأحد، سجلت «وكالة مكافحة الأمراض»، 54 ألفا و319 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 52 حالة وافدة من الخارج، وأشارت السلطات الصحية إلى تسجيل 40 حالة وفاة.