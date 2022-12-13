«الأرصاد»: طقس خريفي معتدل الحرارة.. وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، تقريرًا يرصد حالة الطقس، جاء فيه أنَّ البلاد تشهد طقسًا خريفيًا معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة

وأوضح التقرير، أنَّه من المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة ومحدودة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسيناء قد تمتد إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وتكون غير مؤثرة.

طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري

والطقس مائل للبرودة معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد في الساعات الأولى من الصباح مع وجود شبورة مستمرة على الطرق السريعة وخاصة القريبة من المسطحات المائية، إضافة لاحتمالية سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري.

وعن درجات الحرارة التفصيلية أوضح التقرير الدرجات التالية:

القاهرة 23- 15

- العاصمة الإدارية 23- 14

- 6 أكتوبر 24 - 14

- بنها 23- 15

- دمنهور 23- 05

- كفر الشيخ 23- 15

- المنصورة 24- 14

- دمياط 24 - 14

- بورسعيد 25 - 14

- الإسماعيلية 24- 12

- السويس 24- 13

- الزقازيق 24 - 14

- شبين الكوم 24 - 14

- طنطا 23 - 13

- شلاتين 28 - 1911

- الإسكندرية 23 - 14

- العلمين الجديدة 23- 13

- وادي النطرون 24- 14

- مطروح 23 - 14

- السلوم 21 - 11

- سيوة 24- 11

- العريش 25- 12

- رفح 24- 13

- الطور 26- 14

- كاترين 19- 05

- رأس سدر 23- 13

- نخل 25- 05

- طابا 24- 14

- نويبع 25- 14

- حلايب 26- 19

- شرم الشيخ 26 - 18

- الغردقة 25 - 17

- مرسى علم 26- 17

- الفيوم 24 - 12

- بني سويف 25- 10

- المنيا 26 - 09

- أسيوط 26 - 09

- سوهاج 25 - 10

- قنا 26 - 10

- الأقصر 27- 11

- أسوان 28- 12

- الوادي الجديد 26- 11

- أبو سمبل 26- 11

- أبو رماد 26 - 19

- رأس حدربة 27- 20.