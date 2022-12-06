«الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء: استقرار في الأحوال الجوية

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار حالة الطقس الغائم نسبيا على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، ضمن في حالة الطقس غدا، حيث تقل فترات سطوع أشعة الشمس، عدا محافظات جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

أضافت «الأرصاد الجوية»، في بيان لها، أن هناك استقرار نسبي في حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف خلال النهار على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، وشمال الصعيد، ويسود طقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، في حين يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة غدا

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على مدن الجمهورية المختلفة، فجاءت كما يلي:

- القاهرة 22 - 14

- العاصمة الإدارية 22 - 14

- 6 أكتوبر 22 - 13

- بنها 22 - 15

- دمنهور 22 - 13

- كفر الشيخ 22 - 14

- المنصورة 23 - 14

- دمياط 23 - 15

- بورسعيد 22 - 15

- الإسماعيلية 23 - 12

- السويس 23 - 15

- الزقازيق 23 - 13

- شبين الكوم 23 - 14

- طنطا 22 - 14

- شلاتين 28 - 20

- الإسكندرية 22 - 15

- العلمين الجديدة 22 - 14

- وادي النطرون 22 - 15

- مطروح 21 - 12

- السلوم 20 - 09

- سيوة 20 - 08

- العريش 21 - 14

- رفح 21 - 14

- الطور 25 - 14

- كاترين 16 - 05

- رأس سدر 24 - 16

- نخل 21 - 04

- طابا 23 - 14

- نويبع 24 - 14

- حلايب 24 - 20

- شرم الشيخ 25 - 18

- الغردقة 24 - 17

- مرسى علم 26 - 17

- الفيوم 23 - 11

- بني سويف 23 - 10

- المنيا 22 - 10

- أسيوط 22 - 10

- سوهاج 23 - 11

- قنا 24 - 13

- الأقصر 25 - 13

- أسوان 25 - 14

- الوادي الجديد 24 - 08

- أبو سمبل 26 - 14

- أبو رماد 26 - 20

- رأس حدربة 25 - 20