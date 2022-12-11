«الأرصاد»: عودة الاضطرابات الجوية.. والحرارة تسجل 9 درجات على بعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن عودة حالة عدم الاستقرار في حالة الطقس، والذي ستكون من منتصف الأسبوع الجاري، على عددٍ من المناطق المختلفة.

وأكدت الأرصاد الجوية، أنّ عودة تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية للبلاد، والسواحل الشرقية، وشمال وجنوب الوجه البحري، ووسط سيناء، وجنوب جبال البحر الاحمر، وهي سحب مصحوبة بسقوط الأمطار بين خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة.

وأضافت الأرصاد، أن هناك نشاطًا للرياح الشمالية الغربية على جميع مدن والمحافظات، كما يسود طقس غائم جزئيًا على جميع المدن بدءًا من شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، في حين يسود طقس مشمس على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة، بدءًا من منتصف الأسبوع، فقد أشارت هيئة الأرصاد في بيان صدر عنها، إلى عودة الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة بدءًا من الثلاثاء بنحو درجتين، على القاهرة والسواحل الشمالية ووسط سيناء، والسواحل الشرقية للبلاد.

درجات الحرارة الثلاثاء 13-12-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 12.

درجات الحرارة الأربعاء 14-12-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 11.

درجات الحرارة الخميس 15-12-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 12.

درجات الحرارة الجمعة 16-12-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 12.