«الجنايات» تستكمل جلسات إعادة محاكمة متهم في «أحداث عنف البساتين»

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، بعد قليل، جلسة إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث عنف البساتين».

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد، بعد أن أجلت الجلسة الماضية إلى اليوم 13 ديسمبر للاطلاع على التقارير.

الانضمام لجماعة إرهابية

ووفق أوراق القضية، فوجهت النيابة العامة، للمتهم وعدد آخر من المتهمين الذين سبق الحكم عليهم في نفس القضية، تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف الدستور والقوانين.

حرق سيارات الشرطة

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم قام بالاشتراك مع آخرين بالتظاهر بدون تصريح، فضلًا عن التعدي على الممتلكات الخاصة والعامة، وحرق عدد من سيارات الشرطة، وتكدير السلم العام وترويع المواطنين.