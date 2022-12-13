طقس كفر الشيخ اليوم الثلاثاء.. الحرارة تسجل 22 درجة

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، استمرار انخفاض درجات الحرارة، وذلك وسط سطوع الشمس، بعد انجلاء الشبورة المائية التي بلغت ذروتها في الساعة الرابعة من صباح اليوم واستمرت حتى قبل قليل.

درجات الحرارة المتوقعة في كفر الشيخ

وبحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في كفر الشيخ سجلت 22 مئوية للعظمى، والصغرى 13، وسرعة الرياح 5 كم في الساعة، فيما بلغ ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط من 1 إلى 1.5 متر.

بينما انتظمت رحلات الصيد في كفر الشيخ، وانطلقت عشرات المراكب من ميناء الصيد بالبرلس، في رحلات صيد في مياه البحر المتوسط عقب تزويدها بالوقود والثلوج.

توقعات الأرصاد الجوية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.