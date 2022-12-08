طقس كفر الشيخ اليوم.. أجواء خريفية والعظمى تسجل 23 مئوية

تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة بمعدل 3 درجات عن أمس الأربعاء، وذلك وسط سطوع الشمس، بعد زوال الشبورة المائية التي بلغت ذروتها في الرابعة من صباح اليوم واستمرت حتى قبل قليل.

درجات الحرارة المتوقعة في كفر الشيخ

وبحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في كفر الشيخ سجلت 23 مئوية للعظمى، والصغرى 15، وسرعة الرياح 5 كم في الساعة، فيما بلغ ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط من 1 إلى 1.5 متر.

وانتظمت رحلات الصيد في كفر الشيخ، وانطلقت عدد من المراكب من ميناء البرلس في مياه البحر المتوسط عقب تزويدها بالوقود والثلوج.

توقعات الأرصاد الجوية

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس طقسا خريفيا مائلا للبرودة فى الصباح الباكر، معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلا للحرارة على شمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلا على كل الأنحاء.

وأوضحت الهيئة أن اليوم يشهد شبورة صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.