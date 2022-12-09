طقس كفر الشيخ اليوم الجمعة.. مائل للبرودة صباحا والعظمى 23 درجة

تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، استمرارا لانخفاض درجات الحرارة، وسط سطوع الشمس، بعد انجلاء الشبورة المائية التي بلغت ذروتها في الساعة الرابعة من صباح اليوم، واستمرت حتى قبل قليل.

درجات الحرارة في كفر الشيخ

وبحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في كفر الشيخ سجلت 23 مئوية للعظمى، والصغرى 15، وسرعة الرياح 6 كم في الساعة، فيما بلغ ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط من 1 إلى 1.5 متر.

انتظام رحلات الصيد

بينما انتظمت رحلات الصيد في كفر الشيخ، وانطلقت عدد من المراكب من ميناء الصيد بالبرلس، في رحلات صيد في مياه البحر المتوسط عقب تزويدها بالوقود والثلوج.

توقعات الأرصاد الجوية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، طقسا خريفيا مائلا للبرودة في الصباح الباكر، معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، لطيف على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.