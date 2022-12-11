طقس كفر الشيخ اليوم.. انخفاض درجة الحرارة والعظمى تسجل 24 مئوية

يشهد طقس محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، استمرار انخفاض درجات الحرارة، وسط سطوع لأشعة الشمس، بعد زوال الشبورة المائية التي بلغت ذروتها في الساعة الرابعة من صباح اليوم واستمرت حتى قبل قليل.

درجات الحرارة المتوقعة في كفر الشيخ

وبحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في كفر الشيخ اليوم تسجل 24 مئوية للعظمى، و15 للصغرى، وسرعة الرياح 3 كم في الساعة، فيما يبلغ ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط من 1 إلى 1.5 متر.

انتظام رحلات الصيد

وانتظمت رحلات الصيد في كفر الشيخ، وانطلق عدد من المراكب من ميناء الصيد بالبرلس، في رحلات بمياه البحر المتوسط عقب تزويدها بالوقود والثلوج.

توقعات الأرصاد الجوية

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقسا خريفيا مائلا للبرودة في الصباح الباكر، معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلاً على الأنحاء كافة.

وأوضحت الهيئة، أن اليوم يشهد شبورة صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.