سعر صرف الريال العماني مقابل الجنيه المصري فى البنوك اليوم الثلاثاء

شهد سعر الريال العماني فى البنوك مقابل الجنيه المصري، حالة من الاستقرار في البنوك الحكومية والأجنبية، العاملة فى القطاع المصرفي المصري.

سعرالريال العماني مقابل الجنيه اليوم

وتستعرض بوابة «الوطن»، فى إطار متابعات أسعار العملات يوميًا، سعر الريال العماني مقابل الجنيه المصري، وفقًا لمواقع البنوك الرسمية، كما يلي.

- سجل سعر الريال العماني اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 63.35 جنيها للشراء، 64.43 جنيها للبيع.

- في بنك كريدي أجريكول، وصل سعر الريال العماني اليوم عند نحو75.97 جنيها للشراء، 81.98 جنيها للبيع.

سعر صرف الريال العماني في البنك المركزي

- سجل سعر الريال العماني اليوم في البنك المركزي، 63.94 جنيها للشراء 80.49 جنيها للبيع.

سعر صرف الريال العماني في بنك مصر

- في حين سجل سعر الريال العماني اليوم الثلاثاء مع بداية معاملات بنك مصر نحو 62.36 جنيها للشراء، وللبيع 62.94 جنيها.

سعر صرف الريال العماني في البنك الأهلي

أما داخل البنك الاهلي المصري، سجل سعر صرف الريال العماني صباح اليوم عند 62.28 جنيها للشراء، وللبيع 63.87 جنيها.