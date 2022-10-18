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سعر الريال العماني في بداية التعاملات الصباحية اليوم 18 أكتوبر 2022

كتب:

هبهَ وهـدان
10:36 ص | الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
سعر الريال العماني اليوم

سعر الريال العماني اليوم

استقر سعر الريال العماني اليوم في بداية التعاملات الصباحية، وفقا لتحديثات  البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، حيث جاء سعر صرف العملة العمانية عند نفس القيمة منذ مطلع الأسبوع الحالي.

سعر الريال العماني اليوم 18 أكتوبر 2022

ووصل سعر الريال العماني اليوم 18 أكتوبر 2022 في بنك مصر عند 49.82 للشراء والبيع 51.14 جنيه، وفي البنك المركزي سجل نحو 50.96 للشراء أما البيع 51.24 جنيه.

سعر الريال العماني في بنك الاسكندرية

وفي بنك الإسكندرية سجلت عملة العاصمة العمانية مسقط نحو 50,47 للشراء والبيع نحو 51,19 جنيه، وسعر الريال العماني في البنك المصري الخليجي سجل نحو 50.55 للشراء و51.23 للبيع.

سعر الريال العماني في كريدي أجريكول

ووصل سعر الريال العماني في بنك كريدي أجريكول لنحو 50.61 للشراء والبيع نحو 51.46 جنيه مصري، وفي البنك الأهلي المصري استقر سعر الريال العماني عند 49.82 جنيه للشراء، بينما انخفض سعر البيع عند 51.14 جنيه.

سعر الدينار الكويتي

وعن عملة الكويت الرسمية سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري 61.12 جنيه للشراء و63.53 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري، بلغ نحو 63.20 جنيه للشراء و63.56 جنيه للبيع، وفي بنك SAIB نحو 63.23 جنيه للشراء و63.6 جنيه للبيع اليوم، وأخيرا استقر في المصرف المتحد عند 59.54 جنيه للشراء و63.60 جنيه للبيع.

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بقلم هبهَ وهـدان