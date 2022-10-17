سعر الريال العماني اليوم 17 أكتوبر 2022 في 6 بنوك

أصدرت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري سعر الريال العماني اليوم 17 أكتوبر 2022 في بداية التعاملات الصباحية، حيث تحظى عملة مسقط باهتمام كبير داخل الشارع المصري لوجود عدد كبير من أبناء الجالية في مصر، مقارنة بالجاليات الأخرى.

سعر الريال العماني اليوم 17 أكتوبر 2022

واستقر سعر الريال العماني اليوم 17 أكتوبر 2022 في بنك مصر عند 49.826053 للشراء والبيع 51.142857 جنيه، وفي البنك المركزي سجل نحو 50.9589 للشراء أما البيع 51.3760 جنيه.

سعر الريال العماني في بنك الاسكندرية

وسجلت عملة العاصمة العمانية مسقط نحو 50,475 للشراء والبيع نحو 51,191 جنيه في بنك الإسكندرية، وسعر الريال العماني في البنك المصري الخليجي سجل نحو 50.5588 للشراء و51.2334 للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول سجل نحو 50.6186 للشراء والبيع نحو 51.4621 جنيه مصري.

سعر الريال العماني في البنك الأهلي

وفي البنك الأهلي المصري استقر سعر الريال العماني عند 49.8223 جنيه للشراء، بينما انخفض سعر البيع عند 51.1429 جنيه.

سعر الدولار في مصر اليوم

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنوك الإسكندرية والأهلي المصري ومصر نحو 19.63 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر العملة الأمريكية نحو 5.21 جنيه للشراء و5.23 جنيه للبيع.