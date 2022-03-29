اسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 29-3-2022 في البنوك

يتابع الكثيرين باهتمام أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري سواء في البنوك أو شركات الصرافة، بسبب اضطراب المشهد السياسي العالمي بسبب الحرب بين أوكرانيا وروسيا والتي أدت إلى تغير سعر الصرف في بعض العملات خاصة الدولار.

وفي إطار عرض الخدمات الإخبارية في المجال الاقتصادي تعرض «الوطن»، أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه، في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي:

أسعار العملات الأجنبية اليوم مقابل الجنيه

وعرضت أسعار العملات الأجنبية لدى بنك مصر، كالتالي:

سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه بـ18.37 جنيه مقابل 18.27 جنيه للشراء ليستقر عند هذه الأسعار، وبيع اليورو بسعر 20.20 جنيه مقابل 20.04 جنيه للشراء ليكون متراجعًا، وبيع الجنيه الإسترليني بسعر 24.07 جنيه، مقابل 23.89 جنيه للشراء.

فيما وصل سعر الدينار الكويتي إلى 60.38 جنيه للبيع مقابل 57.69 جنيه للشراء، وبلغ سعر الريال السعودي 4.897 جنيه للبيع مقابل 4.8673 جنيه للشراء، وبيع الدرهم الإماراتي بسعر 5.0015 جنيه مقابل 4.971 جنيه للشراء.

أفضل البنوك لشراء العملات

وسجّل الدولار اليوم أعلى سعر للبيع في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي عند 18.30 جنيه، فيما وصل سعره في كريدي أجريكول 18.35 جنيه، كأفضل البنوك لشراء الدولار منها.

وجاء بنك مصرف أبوظبي الإسلامي كأفضل البنوك التي تبيع لها اليورو، إذ سجل سعره 20.0879 جنيه، فيما جاء كريدي أجريكول كأفضل البنوك لشراء اليورو اليوم، بسعر 20.1593 جنيه.

وبلغ سعر الريال السعودي أعلى سعر في البنك الأهلى المصري بسعر 4.8847 جنيه، كما يعد بنك hsbc الأفضل في شراء الريال السعودي بسعر 4.89 جنيه.

وعُرض الجنيه الإستراليني في بنك المصري الخليجي كأفضل البنوك لبيع الجنيه الإسترليني، بسعر 24.0773 جنيه، وبنك كريدي أجريكول الأفضل لشراء الجنيه الإسترليني بسعر 23.9641 جنيه.

وجاء بنك saib في قائمة أفضل البنوك التي تبيع الدينار الكويتي بسعر 60.09 جنيه، وصُنِف بنك المصرف المتحد الأفضل في شراء الدينار الكويتي بسعر 60.3222 جنيه، واحتل بنك الأهلي المصري قائمة أفضل البنوك في بيع الدرهم الإماراتي، بسعر4.9857 جنيه، فيما جاء بنك المصرف المتحد كأفضل البنوك لشراء الدرهم الإماراتي اليوم بسعر 4.9959 جنيه.