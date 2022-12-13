محافظ القليوبية يوجه المراكز التكنولوجية بالإعلان عن ضوابط ترخيص المحال

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالقناطر الخيرية وشرق شبرا الخيمة، لمتابعة استقبال تراخيص المحال التجارية وفق القانون الجديد رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والذي أعلن وزير التنمية المحلية بدء تطبيقه في 11 ديسمبر الجاري بجميع المحافظات.

التيسير على المواطنين والعمل على راحتهم

وتفقد المحافظ المركز التكنولوجي، وتحدث إلى الموظفين، واستمع لشرح لنظام العمل بالمركز، وكيفية التعامل مع الطلبات المقدمة، موجها بالتيسير على المواطنين والعمل علي راحتهم، واستمع لمطالب عدد من المواطنين والاتصال بالجهات المعنية للإسراع في حل مشاكلهم وتلبية احتياجاتهم، ويأتي ذلك حرصاً على التواصل المستمر، والاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين ومتابعة تيسير الإجراءات لتلبية مطالبهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

إعلان المراكز التكنولوجية عن المستندات المطلوبة لترخيص المحلات

ووجه محافظ القليوبية بالإعلان بجميع المراكز التكنولوجية بالمستندات المطلوبة لترخيص المحلات، وفقا للقانون الجديد والذي يهدف إلى وضع اشتراطات ميسرة للمحال المرخصة وغير المرخصة، لتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي، حتى يمارس المواطن نشاطه تحت مظلة القانون، والمساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار، على أن تشمل الوحدة المتكاملة للترخيص بكل مجلس مدينة، مديراً للوحدة ومسئول للمتابعة، وآخر للتفتيش، كما تشمل مسؤول للمتابعة بكل وحدة قروية، للتيسير على المواطنين .

وأكد «الهجان»، تقديم كل التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون، وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بسرعة وسهولة، مشيرا إلى أنه عقب إعلان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن بدء تطبيق القانون، تم تكثيف جميع التجهيزات والاستعدادات بجميع المراكز التكنولوجية بالأحياء بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية بالمستندات المطلوبة لطالب التراخيص .