محافظ القليوبية يتفقد المركز التكنولوجي بشبرا الخيمة

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة ميدانية، تفقد خلالها المركز التكنولوجي بحي شرق شبرا الخيمة لمتابعة سير العمل في استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء.

وأكد محافظ القليوبية في بيان له، اليوم، على انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت واعتبارها أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين موجهًا إلى تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لخدمة المواطنين الراغبين في التصالح.

واطمأن المحافظ على سير العمل داخل المركز، ووجّه إلى سرعة إنجاز طلبات المواطنين كما تابع إجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء وسداد نسبة الـ25% من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة، مؤكدًا أن ملف التصالح يأتي على رأس الأولويات خلال الفترة الحالية لاسترداد حقق الدولة وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بكافة أنحاء المحافظة.

والتقى المحافظ مع الموظفين ومسئولي المراكز التكنولوجية واستمع إلى شرح مفصل عن دورة العمل من لحظة تقدم المواطن بطلبه مرورًا بكافة المراحل الإجرائية، مشددًا على ضرورة التيسير على المواطنين وتسهيل الخدمات المقدمة وحسن التعامل معهم وتوعيتهم بالمطلوب من خلال لوحات إرشادية لزيادة سرعة الإنجاز وانتهاء الأعمال في الموعد المقرر.

وطالب المحافظ، مسئولي المراكز والأحياء والمراكز التكنولوجية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.