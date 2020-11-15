نائب محافظ القليوبية تتفقد أعمال المركز التكنولوجي بالخصوص

أجرت إيمان ريان نائب المحافظ، اليوم الأحد، جولة لتفقد إنشاء أعمال المركز التكنولوجي بمدينة الخصوص، وذلك بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت "إيمان" أن نسبة تنفيذ أعمال إنشاء المركز التكنولوجي، وصلت إلى 96% بمدينة الخصوص مشددة على أهمية انتهاء أعمال الإنشاء وتسليم المركز التكنولوجي في الوقت المحدد.

وأشارت نائب المحافظ، إلى أنه جرى توريد الأثاث لعدد 5 مدن وهي (كفر شكر – قها – قليوب – القناطر الخيريه – الخانكة)، حيث جرى الانتهاء من الإنشاء والتجهيز الكامل للمبنى، وتجميع البيانات الخاصه بعمل المنظومة، والتدريب الأساسي للعاملين على المنظومة.

وتوجهت لتفقد المحطة الوسيطة، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمحطة، والتأكيد على الالتزام بنقل التراكمات منها أولًا بأول إلى مدفن أبو زعبل للتخلص الآمن منها، والتأكد من اتباع العاملين بالمحطة للاجراءات الاحترازيه في ظل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، كما أكدت ريان على سرعه نقل المخلفات من المحطة.

وجرى تفقد الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة للتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة، ومدى تنظيفها أولاً بأول وتأتى هذة الجولة للوقوف على مدى التزام جميع حركات سير السيارات، وفقا لأمر التشغيل ومدى الحفاظ على كفاءة السيارات والتزام السائقين.

ووجهت ريان مدير الحملة الميكانيكية بالمتابعة المستمرة للحالة الفنية للسيارات ورفع كفاءتها مع عدم تواجد أى سيارة معطلة مع أعمال الصيانة الدورية.

في وقت سابق قامت ريان بالتأكيد على ضرورة إزاله كافة تراكمات القمامه ببنها فضلا عن انه تم ضبط تروسيكل وعربيه كارو تقوم بفرز ونقل القمامه .

وتوجهت لمقلب القمامه العمومى بمدينه قليوب لإزالة تراكمات القمامه به، فضلا عن التأكيد على ضرورة نقل التراكمات أولا بأول ورفع المخلفات بالمدينة، وذلك لتوفير بيئة نظيفه للمواطن القليوبي.