اليابان تدرس دعم انضمام الاتحاد الإفريقي لمجموعة العشرين

قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، إن الحكومة اليابانية تدرس دعم انضمام الاتحاد الإفريقي لمجموعة العشرين.

وأضاف هاياشي، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه» اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الإفريقي يعالج قضايا إقليمية، مثل السلام والاستقرار في إفريقيا، فضلا عن الاستجابة لعدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، كما يلعب دورا أكبر في المجتمع الدولي.

اليابان تعتزم تعزيز تعاونها مع إفريقيا

نوه وزير الخارجية الياباني، إلى أن اليابان تعتزم تعزيز تعاونها مع الدول الإفريقية في مثل هذا الوقت الذي يتطلب توحيد المجتمع الدولي.

ويتألف الاتحاد الإفريقي من 55 عضوا، وهو أحد أكبر التكتلات الإقليمية في العالم.