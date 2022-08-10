استقالة الحكومة اليابانية ورئيس الوزراء يدرس تشكيل أخرى جديدة

أعلنت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن الحكومة اليابانية تقدمت باستقالتها كاملة اليوم، لافتة إلى أنه تم عقد اجتماع خاص لمجلس الوزراء في الساعة 11.30 بالتوقيت المحلي، حسبما نقلته شبكة «روسيا اليوم».

استقالة متوقعة

وقالت الوكالة اليابانية إن التعديل الوزاري لم يكن وليد الصدفة أو تم بشكل مفاجئ، حيث أنه كان متوقعا أن يكون في بداية سبتمبر القادم.

وأضافت الوكالة اليابانية أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، قرر القيام بالتعديل الوزاري الآن، بسبب نيته الإسراع في الترويج والتطبيق للمفهوم الاقتصادي الجديد «الرأسمالية الجديدة».

الرأسمالية الجديدة

ويعد مفهوم «الرأسمالية الجديدة» خطوة مهم يجب على الحكومة الترويج لها، في ظل الحاجة إلى اتخاذ إجراءات وقرارات فورية بسبب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، وكذلك التحضير لدورة البرلمان القادمة، بحسب الوكالة اليابانية.

ويواجه دول العالم موجة تضخم كبيرة وأزمة في ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتحديدا الغذاء والوقود، بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وما ترتب عليها من فرض مجموعة من العقوبات الاقتصادية والسياسية على روسيا، وهي ما ردت عليه موسكو بالمثل.

وأدت سيطرة روسيا على الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود إلى توقف عمليات تصدير الحبوب لمدة وصلت إلى 5 أشهر، وهو الأمر الذي هدد بوجود كارثة غذائية، وفقا لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، وعقدت الأمم المتحدة وتركيا مجموعة من المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني من أجل التوصل إلى اتفاق يسمح باستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية إلى دول العالم، حيث تمد روسيا وأوكرانيا ثلث احتياجات العالم من الحبوب.

وبالفعل خرحت أول شحنة محملة بالحبوب الأوكرانية قبل أيام، تلاها خروج 3 سفن أخريات محملة بالحبوب بعد أن تم تدشين ممر آمن للسفن، وإجراء عمليات تفتيش لها في أسطنبول للتأكد من خلوها من الأسلحة وفقا لبنود الاتفاقية.