مفوضة الاتحاد الإفريقي تدعو للاهتمام بملف الطاقة النظيفة والمستدامة

قالت الدكتورة أماني أبو زيد، مفوضة الاتحاد الإفريقي للطاقة والبنية التحتية، إنه يجب أن يكون لدى القارة الأفريقية طاقة نظيفة ومستدامة، وإن نجعل الأولوية لتنمية جميع المصادر في القارة، لبناء نظام نظيف عالمي.

«ابو زيد»: ندعو إلى البيئة الخضراء في المستقبل القريب

وأضافت «أبو زيد»، خلال كلمتها ضمن فعاليات قمة المناخ COP27: «يجب أن ندعو إلى البيئة الخضراء في المستقبل القريب، وتجنب مشكلات الاحتباس الحراري ودرجات الحرارة وكل المشكلات المرتبطة بها».

وتابعت مفوضة الاتحاد الإفريقي للطاقة والبنية التحتية، قائلة: «المستقبل المستدام بالنسبة لإفريقيا يجب أن يكون موجودا وحاضرا في مناقشة كل المشكلات، وأقول إن النساء جزء مهم بالاتحاد الإفريقي، وما نريده هو التزام القادة بحل المشكلات والاستراتيجيات والحلول المادية والمالية».

وأردفت: «نتحدث أيضا عن الأطراف المعنية عالميا، يجب أن يكون لديهم أيضا الحلول المتساوية مع الالتزام بهذه التطبيقات، وفي الاتحاد الإفريقي توجد الخطط والأولويات لتنمية الطاقة وحل المشكلات المرتبطة بها، ووجود المعلومات المتكاملة والتحديات التي تقود إلى التنمية المعتمدة على السياسات والماليات التي ستسهل حل مشكلات الطاقة في إفريقيا والعالم».

«أبو زيد»: أتمنى أن تكمل مصر بطولتها لحل مشاكل إفريقيا

وأكدت مفوضة الاتحاد الإفريقي للطاقة والبنية التحتية: «هناك أفكار نريد أن ننميها من أجل تنمية الطاقة وجعل الطاقة مستدامة، والحشد الذي نتحدث عنه حتى نحل هذه المشكلة هام جدا، فالأطراف المعنية مثل الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وكل هؤلاء الأعضاء يجب أن يشاركونا، وقد شاركونا في رحلة رائعة في أفريقيا حتى نطبق الأجندة المناسبة لقارتنا العظيمة».

وأوضحت: «أتمنى أن تكمل مصر بطولتها وتشجيعها للقارة الإفريقية لمرحلة الانتقال لحل هذه المشكلات».