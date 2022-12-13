توريد 38 ألف و289 طن أرز شعير لمواقع التجميع في كفر الشيخ

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، توريد 38 ألف و289 طن أرز شعير منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن.

استلام الأرز يتم من خلال 21 موقعاً

وصرح عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، أن استلام الأرز الشعير خلال موسم 2022 الحالى يتم من خلال عدد 21 موقعاً تابعاً للشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي المصري، وقطاع مضارب كفر الشيخ.

المحافظ يتابع توريد الأرز

وأوضح «الهابط»، في بيان له، أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقاً لتوجيهات محافظ الإقليم.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شدّد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة، من قبل الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.