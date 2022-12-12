محافظ كفر الشيخ: مشروعات بقروض ميسرة ومنح لا ترد لأهالي 3 مراكز

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجود فرصة لتنفيذ مشروعات شبكات الصيد ومنتجات الألبان والأعلاف والآلات الزراعية و«العزاقات» ومواتير الرش، لأهالي مراكز ومدن بلطيم والبرلس ومطوبس، بقروض ميسرة بدون فوائد ومنح لا ترد.

التكيف مع التغيرات المناخية

وقال محافظ كفر الشيخ، في بيان، إن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر، بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ ومؤسسة مصر الخير، يبادر بدعوة المواطنين بقرى بلطيم والبرلس ومطوبس للتقدم للحصول على تمويل 70% قرض ميسر بدون فوائد، و30% منحة لا ترد، لتنفيذ مشروعات في مجالات شبكات الصيد ومنتجات الألبان والأعلاف والآلات الزراعية و«العزاقات» ومواتير الرش، خلال الفترة من 11 ديسمبر وحتى 18 من الشهر ذاته.

إرسال الاستمارة للجمعيات المعتمدة

وأوضح أنه بعد ملء استمارة التقدم، يتم إرسالها إلى الجمعيات الأهلية المعتمدة من مؤسسة مصر الخير، وهي جمعية تنمية المجتمع المحلي والرعاية الاجتماعية ببرج مغيزل، ونور الحياة بالعضمة، وتنمية المجتمع المحلي بالسعادة، والشروق الخيرية ببرمبال، وتنمية المجتمع المحلي بإبيانة، وتنمية المجتمع المحلي بالسعادة، وتنمية المجتمع بالزهراء، والجمعية الخيرية لرعاية الصيادين بمطوبس، ومؤسسة الوفاق للبيئة والتنمية بمنية المرشد، وجمعيها بمركز مطوبس، وفي مركز البرلس مؤسسة جاد الله ببلطيم، وجمعية إطلالة بالشهابية، وجمعية تنمية المجتمع بالعامرية، وجمعية تنمية المجتمع بالحنفي.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن التقديم متاح لسكان جميع القرى الساحلية بمركزي البرلس ومطوبس، بإشراف إدارة شئون البيئة بالمحافظة، برئاسة الدكتور محمد الجنزوري، حيث يجب التوجه باستمارات التقدم لأقرب جمعية من الجمعيات المذكورة أعلاه.