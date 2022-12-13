الرئيس الفرنسي: قلقون من الوضع في محطة زابوريجيا ونسعى لتأمينها

عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن قلق بلاده حيال الوضع في محطة زابوريجيا، مضيفا «نسعى لتأمين المحطة النووية»، والتي تعد مصدرا مهما لتزويد أوكرانيا بالكهرباء، إذ تؤمن تلك المحطة التي تقع على الضفة الجنوبية لخزان ضخم على نهر دنيبرو، الذي يفصل بين القوات الروسية والأوكرانية، للبلاد أكثر من 20% من احتياجاتها الكهربائية.

اتفاق لنقل الأسلحة الثقيلة من محطة زابوريجيا الأوكرانية

وقال الرئيس الفرنسي، اليوم الثلاثاء، إن هناك اتفاقا لنقل الأسلحة الثقيلة من محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية، مضيفا أن محادثات تجري حاليا بشأن الإجراءات المتعلقة بذلك.

وأضاف «ماكرون»، لدى وصوله لحضور مؤتمر دولي بباريس: «تمكنا من حماية تشرنوبيل وهدفنا حماية زابوروجيا، الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة».

وتستضيف فرنسا حاليا مؤتمرا دوليا لتقديم مساعدات عاجلة لمساعدة أوكرانيا على تجاوز درجات حرارة الشتاء الباردة، مع استهداف القوات الروسية البنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد.