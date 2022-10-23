مجموعة السبع تطالب روسيا بإعادة السيطرة على محطة زابوريجيا إلى أوكرانيا

أدانت مجموعة الدول السبع الصناعية اختطاف روسيا لقيادة محطة الطاقة النووية في زابوريجيا، ودعت إلى العودة الفورية للسيطرة الكاملة على المنشأة إلى أوكرانيا.

وقال المديرين العاملين على حظر انتشار الأسلحة النووية في مجموعة السبع، في بيان: «ندين الاختطاف الروسي المتكرر لقيادات وموظفي محطة زابوريجيا للطاقة النووية الأوكرانية».

إدانة اختطاف العاملين بمحطة زابوريجيا النووية

وأضاف المديرين: «نحث روسيا على إعادة السيطرة الكاملة على محطة زابوريجيا النووية على الفور إلى مالكها السيادي الشرعي أوكرانيا»، وفقا لوكالة أنباء «رويترز».

وسيطرت القوات الروسية على المحطة النووية الأكبر في أوروبا، أوائل مارس الماضي، واتهمت وكالة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية، الأربعاء الماضي، روسيا باحتجاز اثنين من كبار الموظفين في المحطة.

وقالت «إنرجواتوم»، إنّ القوات الروسية اختطفت الاثنين الماضي، رئيس تكنولوجيا المعلومات أوليج كوستيوكوف وأوليغ أوشيكا مساعد مدير عام المصنع و اقتادتهم إلى جهة مجهولة ، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.