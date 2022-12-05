إنذار من غارة جوية في مناطق أوكرانية بينها دنيبروبتروفسك وخاركيف

أعلنت السلطات الأوكرانية، إنذارا من غارة جوية في مناطق: «سومي - بولتافا - دنيبروبتروفسك - خاركيف»، وفي مناطق خاضعة لسيطرة «كييف» في جمهوريتي «لوجانسك» و«دونيتسك» الشعبيتين و«خيرسون» و«زابوريجيا» التي ضمتها «موسكو» في وقت سابق إلى أراضي الاتحاد الروسي.

تعرض منشآت البنية التحتية في «زابوريجيا» لهجوم

وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام أوكرانية، إلى سماع انفجارات في الجزء الذي تسيطر عليه القوات الأوكرانية في «زابوريجيا»، وقال سكرتير مجلس المدينة، المعين من جانب «كييف» أناتولي كورتيف، عبر «تليجرام»، إن منشآت البنية التحتية الصناعية والطاقة في «زابوريجيا» تعرضت للهجوم، مشيرا إلى تضرر إحدى الشركات الخاصة.

بدوره، أوضح عضو المجلس الرئيسي لإدارة «منطقة زابوريجيا»، المعين من جانب روسيا، فولوديمير روجوف، إن معدات ومستودعات الذخيرة تابعة للجيش الأوكراني كانت أهدافا للضربات.

من جانبه، أعلن الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، القبض على مجموعة من المخربين في «مقاطعة خيرسون»، مشيرا عبر «تليجرام»، إلى مصادرة قاذفات محمولة وقنابل ومتفجرات.

وأضاف قديروف، أن المخربين، أدلوا بمعلومات أمنية قيمة ستفيد بمكافحة «النازيين» في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الروسة على لسان المتحدثة باسمها، مارايا زاخاروفا، تعليقا تصريحات مغنية لاتفيا لايما فايكولي، أنها أعالت الاتحاد السوفيتي، وأن رفيقتها آلا بوجاتشوفا أعالت هي الأخرى "روسيا بأكملها: «من الذي أعال من اشتروا تذاكر الحفلات الموسيقية وأسطوانات المغنيتين، وأطلقوا الصواريخ إلى الفضاء، وشيدوا المصانع».

مجهولون يضرمون النار بمنزل مدونة أوكرانية في «ريجا»

من جانبها، قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أن سياسيين غربيين اعتبروا تصريح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العاطفي بعد سقوط صاروخ أوكراني في بولندا، محاولة لإشعال مواجهة مباشرة بين حلف شمال الأطلسي «الناتو» و«موسكو».

وفي «ريجا» عاصمة لاتفيا، ألقى مجهولون بزجاجات حارقة على منزل مدونة أوكرانية تدعى صوفيا ستوجوك، أعلنت عدم موافقتها على سياسة بلادها، فيما لم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.